Глава Калининграда ушел в отставку по собственному желанию

КАЛИНИНГРАД, 21 марта. /ТАСС/. Глава Калининграда Александр Ярошук ушел в отставку по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Соответствующее заявление Ярошука утвердил в среду городской Совет депутатов, сообщила ТАСС советник главы города Виктория Кашинская.

"Ярошук подал заявление об отставке по собственному желанию и в связи с переходом на другую работу. Он сообщил депутатам, что поступило предложение о работе в интересах Калининграда и Калининградской области на федеральном уровне", - отметила она.

Заявление Ярошука об отставке одобрили 22 депутата, один - представитель КПРФ - был против. Конкурс на должность главы Калининграда назначили на апрель 2018 года.

В ноябре 2018 года Ярошука избрали в третий раз главой Калининграда по результатам конкурса, за его кандидатуру проголосовало большинство депутатов горсовета.