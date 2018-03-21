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Глава Калининграда ушел в отставку по собственному желанию

Политика
21 марта, 11:52 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 21, марта. /ТАСС

Причиной стал переход на другую работу

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КАЛИНИНГРАД, 21 марта. /ТАСС/. Глава Калининграда Александр Ярошук ушел в отставку по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Соответствующее заявление Ярошука утвердил в среду городской Совет депутатов, сообщила ТАСС советник главы города Виктория Кашинская.

"Ярошук подал заявление об отставке по собственному желанию и в связи с переходом на другую работу. Он сообщил депутатам, что поступило предложение о работе в интересах Калининграда и Калининградской области на федеральном уровне", - отметила она.

Заявление Ярошука об отставке одобрили 22 депутата, один - представитель КПРФ - был против. Конкурс на должность главы Калининграда назначили на апрель 2018 года.

В ноябре 2018 года Ярошука избрали в третий раз главой Калининграда по результатам конкурса, за его кандидатуру проголосовало большинство депутатов горсовета.

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