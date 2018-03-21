Нового мэра Калининграда изберут 18 апреля

КАЛИНИНГРАД, 21 марта. /ТАСС/. Депутаты городского совета Калининграда выберут нового главу города 18 апреля, сообщила в среду пресс-служба горсовета.

Калининградские депутаты 21 марта приняли отставку мэра Калининграда Александра Ярошука после поданного им заявлению по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.

"С 23 марта по 5 апреля кандидаты на пост главы города должны предоставить в конкурсную комиссию необходимые документы. Конкурсная процедура в формате собеседования пройдет 16 апреля, а 18 апреля на заседании городского совета депутаты выберут нового главу Калининграда тайным голосованием", - отметили в пресс-службе.

Временно исполнять обязанности мэра Калининграда будет замглавы городской администрации, председатель комитета экономики, финансов и контроля Наталья Дмитриева.

Ярошук занимал должность мэра Калининграда с 2007 года. На заседании горсовета 21 марта он сообщил, что ему поступило предложение о работе в интересах города и Калининградской области на федеральном уровне.