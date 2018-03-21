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Нового мэра Калининграда изберут 18 апреля

Политика
21 марта, 16:45 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 21, марта. /ТАСС

Кандидаты на пост главы должны предоставить конкурсной комиссии необходимые документы, а также пройти собеседование

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КАЛИНИНГРАД, 21 марта. /ТАСС/. Депутаты городского совета Калининграда выберут нового главу города 18 апреля, сообщила в среду пресс-служба горсовета.

Калининградские депутаты 21 марта приняли отставку мэра Калининграда Александра Ярошука после поданного им заявлению по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.

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"С 23 марта по 5 апреля кандидаты на пост главы города должны предоставить в конкурсную комиссию необходимые документы. Конкурсная процедура в формате собеседования пройдет 16 апреля, а 18 апреля на заседании городского совета депутаты выберут нового главу Калининграда тайным голосованием", - отметили в пресс-службе.

Временно исполнять обязанности мэра Калининграда будет замглавы городской администрации, председатель комитета экономики, финансов и контроля Наталья Дмитриева.

Ярошук занимал должность мэра Калининграда с 2007 года. На заседании горсовета 21 марта он сообщил, что ему поступило предложение о работе в интересах города и Калининградской области на федеральном уровне.

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