Посольство РФ потребовало от США предоставить доказательства "незаконных действий" России

ВАШИНГТОН, 22 марта. /ТАСС/. Посольство РФ в США потребовало от Вашингтона предоставить доказательства "незаконных действий" России, о которых утверждает американская сторона, по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Об этом говорится в опубликованном в Facebook комментарии российской дипмиссии.

"Настоятельно просим Вашингтон предоставить доказательства упомянутых "незаконных действий" России. При их наличии это можно сделать быстро. Или же признаться в их отсутствии и извиниться перед нами. Именно так поступают порядочные люди", - говорится в публикации.

Дипломаты также заявили о том, что их "удивляют некомпетентные суждения" начальника пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, которая считает Россию ответственной за отравление Скрипаля. "Напоминаем, что любая "силовая" риторика в диалоге с Россией контрпродуктивна. При этом запретить ее использование для внутреннего употребления мы не можем", - отмечается в комментарии.

Нужно во всем разобраться

В посольстве указывают на необходимость "разъяснения фактов" в деле об отравлении экс-сотрудника ГРУ. "Наши усилия добиться разъяснения фактов от наших британских коллег по этому инциденту тщетны. Пока они тратят силы на не подкрепленные ничем обвинения России в отравлении своих граждан, нападении на Великобританию. Лихорадочно уговаривают партнеров поддержать ее в этом вопросе без предъявления каких-либо фактов", - указано в документе.

"Уверены, все всё прекрасно понимают, но в атмосфере охватившей Запад истерии русофобы вынуждены агрессивным поведением скрывать слабость своей "солидарной" позицией", - подчеркнули дипломаты. Они призвали США разобраться в данном деле и обратиться к материалам, представленным российской стороной.

В комментарии посольство поднимает ряд вопросов, касающихся нарушений Лондоном Венской конвенции о консульских сношениях, обвинений британского правительства задолго до судебного решения по делу Скрипаля, нарушений королевством Конвенции о запрещении химического оружия. Дипмиссия также обращается к американской стороне с вопросами о том, когда она вслед за Дамаском и Москвой ликвидирует свой арсенал химического оружия и о том, может ли Вашингтон "заявить об отсутствии технических возможностей у США произвести отравляющее вещество того типа, в применении которого он обвиняет Москву".

Посольство также призывает Запад прекратить угрожать России. "Хватит демонизировать Россию. Хватит угрожать России и российским дипломатам, которых вновь некоторые политики предлагают выслать. Хватит винить нас во всех смертных грехах", - отмечается в документе.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.