Лавров: Москва по-прежнему не видит фактов вины в деле Скрипаля

ХАНОЙ, 23 марта. /ТАСС/. Россия по-прежнему не видит фактов вины Москвы в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в английском Солсбери. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Россия по-прежнему не видит фактов вины Москвы в деле Сергея Скрипаля, - подчеркнул Лавров. - Лондон делает все, чтобы загнать в тупик отношения с Россией".

4 марта Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.