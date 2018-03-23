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Лавров: Москва по-прежнему не видит фактов вины в деле Скрипаля

Политика
23 марта, 11:15 UTC+3 ХАНОЙ 23, марта. /ТАСС

Глава МИД РФ отметил, что Великобритания делает все, чтобы загнать в тупик отношения с Россией

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ХАНОЙ, 23 марта. /ТАСС/. Россия по-прежнему не видит фактов вины Москвы в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в английском Солсбери. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Россия по-прежнему не видит фактов вины Москвы в деле Сергея Скрипаля, - подчеркнул Лавров. - Лондон делает все, чтобы загнать в тупик отношения с Россией".

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4 марта Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

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