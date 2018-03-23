Петербургские штабы кандидатов на президентских выборах сообщили минимум о 140 жалобах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Наблюдатели от петербургских штабов кандидатов в президенты РФ подали, по меньшей мере, 140 жалоб по поводу хода голосования и подсчета голосов. Об этом представители штабов в пятницу рассказали ТАСС.

Лидером по этому показателю оказался штаб Павла Грудинина, наблюдатели от кандидата, представлявшего КПРФ, подали в избиркомы разных уровней около 100 обращений.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила в четверг, что избирательная система Санкт-Петербурга нуждается в искоренении "системных пороков", у ЦИК РФ к ней серьезные претензии. При этом она уточнила, что подвергать сомнению итоги выборов президента 18 марта на территории города нельзя. Памфилова попросила аппарат ЦИК сформировать группу для проведения комплексной проверки избирательных комиссий Петербурга.

"У нас около 100 жалоб на всех уровнях: в УИКи, ТИКи, ГИК и ЦИК. Были недопуски наблюдателей на избирательные участки, не представляли списки избирателей нашим членам [УИК] с правом решающего голоса, курсировали автобусы в Адмиралтейском районе, которые делали подвоз [избирателей], много нарушений порядка подсчета голосов, были не опечатаны урны, в приморском районе переносная урна содержала больше бюллетеней, чем было выдано заявок", - сказала глава петербургского штаба Грудинина Ольга Ходунова.

Голосование по месту регистрации

Вопросы у штабов вызвал ход голосования по месту пребывания, а также изменение числа избирателей в списках. Так, Ходунова сообщила, что, по ее данным, произошло резкое сокращение числа зарегистрированных избирателей. "На 1 января [текущего года] у нас количество избирателей одно, а на 1 марта на 180 000 меньше, у нас были вычищены списки избирателей. Когда люди приходили потом на избирательные участки, целые комнаты, квартиры были вычеркнуты, и это прямое нарушение, ряд из списков избирателей откреплены в Белоруссию, получили заявление [о голосовании по месту пребывания] в Чечню и таких много фактов", - добавила руководитель штаба Грудинина в Петербурге.

Недовольство системой голосования по месту пребывания высказывают также представители петербургского штаба Григория Явлинского. "Основные нарушения были связаны с этой проблемой избирателей, которые голосовали по месту нахождения, а не по месту регистрации. С одной стороны, кого попало включали в списки, а с другой стороны была возможность голосовать несколько раз, потому что невозможно было выяснить, не записался ли один и тот же человек голосовать по месту нахождения в нескольких местах", - отметил депутат петербургского парламента, отвечавший за политическое руководство кампанией Явлинского в Петерубрге, Борис Вишневский.

Председатель ЦИК Элла Памфилова в пятницу на заседании комиссии, посвященном итогам голосования, отметила, что Центризбирком РФ неизбежно выявит нарушителей, пытавшихся проголосовать неоднократно на президентских выборах 18 марта.

Точное количество поданных жалоб в петербургском штабе лидера "Яблока" назвать не смогли.

Новостей о судьбе части жалоб пока нет

Около 40 жалоб подали наблюдатели, которые представляли на выборах штаб Ксении Собчак. Такие данные привел ТАСС координатор штаба кандидата Николай Артеменко.

"Подавали и во время голосования и после голосования и до сих пор у нас наблюдатели приходят, сдают протоколы и некоторые из них пишут жалобы. Разброс очень большой - где-то не допускали наблюдателей до подсчета голосов, где-то наблюдателей удаляли с участка, где-то писали жалобы на то, что был подвоз избирателей, нагон избирателей. Более 40 штук [жалоб] наблюдатели, которые, так или иначе, были с нами связаны, написали", - сообщил координатор штаба Николай Артеменко.

Также он сообщил, что, по его мнению, нарушения в ходе самого голосования не носили критического характера, однако у сторонников Собчак есть претензии к самому процессу организации выборов и предвыборной кампании.

Штаб, не подававший жалоб

Нет претензий к ходу голосования у представителей штаба Бориса Титова. "У нас был 31 специалист внедрен в территориальные избирательные комиссии для того чтобы детально наблюдать за всеми нарушениями, и я могу абсолютно определенно сказать, что мы каких-то серьезных нарушений не фиксировали", - заявил руководитель штаба Титова Дмитрий Панов.