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Посол РФ заверил пострадавшего в Солсбери полицейского в непричастности РФ к делу Скрипаля

Политика
24 марта, 1:02 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 24, марта. /ТАСС

Александр Яковенко подчеркнул, что Москва готова взаимодействовать с Лондоном в расследовании инцидента

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Посол России в Лондоне Александр Яковенко

Посол России в Лондоне Александр Яковенко

© Станислав Красильников/ТАСС

ЛОНДОН, 24 марта. /ТАСС/. Посол РФ в Лондоне Александр Яковенко заверил британского полицейского Ника Бэйли, пострадавшего в Солсбери при расследовании обстоятельств отравления осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в том, что Россия никак не причастна к этому инциденту. Об этом он написал в адресованном Бэйли письме, англоязычный текст которого был передан вечером в пятницу в ТАСС.

"Вы можете быть уверены в том, что Россия не имеет никакого отношения к этому дерзкому инциденту и готова взаимодействовать с британскими властями в отношении расследования как в двустороннем формате, так и по линии международных организаций", - говорится в этом письме.

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Дипломат сообщил, что испытал чувство облегчения, когда узнал, что Бэйли был выписан из больницы и воссоединился со своей семьей. "Я желаю вам полного восстановления и надеюсь, что вы сможете вернуться к нормальной жизни как можно скорее", - написал Яковенко, обращаясь к пострадавшему стражу порядка.

Посол РФ также выразил Бэйли искреннюю благодарность за его мужество во время тех действий, которые он совершил после нападения на двух российских граждан, которые, как выразил надежду Яковенко, также скоро поправятся.

Как ранее информировала глава британского МВД Эмбер Радд, Бэйли первым прибыл к скамейке в Солсбери, на которой Скрипали были обнаружены в бессознательном состоянии, и пострадал от контакта с отравляющим веществом. После этого его поместили в отделение интенсивной терапии.

В четверг главный врач больницы городского округа Солсбери Кара Чарльз-Баркс сообщила о выписке Бэйли и о том, что его состояние улучшилось, но не привела никаких подробностей. Сам полицейский в распространенном обращении заявил, что для него "привычная жизнь, возможно, никогда не будет прежней". Он не пояснил, что именно он имеет в ввиду, однако попросил, чтобы журналисты уважали право на неприкосновенность его личной жизни, и подчеркнул, что не будет давать никаких интервью.

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Персоны
Скрипаль, Сергей Викторович Яковенко, Александр Владимирович
Темы
Дело Сергея Скрипаля
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