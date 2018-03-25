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Почти 1 тыс. боевиков покинула Восточную Гуту в Сирии

Политика
25 марта, 21:54 UTC+3

По данным российского Центра по примирению враждующих сторон, боевики группировки "Фейлак ар-Рахман" были доставлены в зону деэскалации "Идлиб"

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МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Около 1 тыс. боевиков и членов их семей покинули сирийскую Восточную Гуту и были доставлены в зону деэскалации "Идлиб". Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики генерал-майор Юрий Евтушенко.

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"Под контролем Центра по примирению враждующих сторон по предоставленному властями САР гуманитарному коридору начат вывод боевиков группировки "Фейлак ар-Рахман" и членов их семей из населенного пункта Арбил в Восточной Гуте. К исходу минувшего дня анклав покинули 998 боевиков и членов их семей. Все они доставлены в населенный пункт Калъат аль-Мудик зоны деэскалации "Идлиб". Операция по выводу боевиков группировки "Фейлак ар-Рахман" продолжается", - сказал генерал.

Кроме того, через гуманитарный коридор в районе Эль-Вафидина за день вышли 1092 человека. "Всего с 28 февраля через этот коридор вышло 24490 человек. Всего с начала действия "гуманитарных пауз" из Восточной Гуты при содействии Центра по примирению было выведено 110069 человек", - уточнил Евтушенко.

По его словам, на пунктах пропуска гуманитарных коридоров и в лагерях внутренне перемещенных лиц людям выдали 1 тыс. продуктовых наборов и 2,6 тыс. порций горячей пищи.

Генерал рассказал, что 24 марта жителям населенного пункта Баннан в провинции Алеппо раздали более тонны свежего хлеба. Жителям населенного пункта Эль-Хусейния в провинции Дейр-эз-Зор была доставлена питьевая вода. Российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 68 сирийцам, в том числе 27 детям.

"За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 62 человека, в провинции Дейр-эз-Зор [на восточный берег реки Евфрат] - 498 человек", - добавил Евтушенко.

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