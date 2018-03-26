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Захарова: Лондон навязывает остающимся в ЕС странам ухудшение отношений с Москвой

Политика
26 марта, 15:00 дата обновления: 26 марта, 15:17 UTC+3

Официальный представитель МИД РФ считает, что такая линия особенно удобна Соединенному Королевству, но не вполне отвечает интересам стран Евросоюза

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Покидающая Евросоюз Великобритания навязывает странам сообщества ухудшение отношений с Россией. Такое мнение в понедельник на своей странице в Facebook выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возможную высылку российских дипломатов.

"Страна, которая уходит из Евросоюза, эксплуатирует фактор солидарности и навязывает остающимся ухудшение отношений с Россией", - написала дипломат.

Захарова считает, что такая линия особенно удобна Соединенному Королевству, но не вполне отвечает интересам стран Евросоюза. "Брекзит никто не отменял, и бракоразводный процесс идет полным ходом. Когда Лондон из ЕС выйдет, его ничто не будет связывать обязательствами в рамках единого внешнеполитического курса. Захочет - начнет игру на сближение, захочет - на удаление, - продолжила она. - А вот оставшиеся в Европейском союзе страны так и будут связаны круговой порукой антироссийской солидарности, навязанной когда-то британцами".

Ранее газета The Times сообщила, что до двух десятков стран Европы могут последовать примеру Лондона и выслать якобы связанных с разведкой российских дипломатических работников в качестве ответа на отравление в английском Солсбери осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В частности, предполагается, что в согласованной кампании примут участие в том числе Германия, Польша, Франция, страны Прибалтики и еще ряд государств.

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Персоны
Скрипаль, Сергей Викторович Захарова, Мария Владимировна
Темы
Дело Сергея Скрипаля
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