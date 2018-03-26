Косачев: высылка дипломатов РФ обернется симметричным ответом со стороны Москвы

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Россия будет симметричными действиями отвечать на высылку своих дипломатов из США и любой другой страны: диппредставители этих стран будут высланы из РФ.

Такое мнение высказал в понедельник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Предлагаю читать эти новости [о высылке российских дипломатов] следующим образом: "США приняли решение о высылке 60 российских дипломатов из США и о высылке 60 американских дипломатов из России". "США приняли решение о закрытии одного российского консульского учреждения в США и одного американского консульского учреждения в России". "Польша приняла решение о высылке 4 российских дипломатов из Польши и 4 польских дипломатов из России", - написал Косачев на своей странице в Facebook, комментируя сообщения о высылке российских дипломатов из США, Германии, Франции, Польши и "ряда прикинувших к ним трансатлантических сателлитов".

По его мнению, Россия будет симметрично отвечать на подобные действия до тех пор, пока зарубежные политики не придут в себя. "Далее везде. И только так, пока не очнутся и не придут в себя. На извинения надеяться не приходится, не для этого затеяна эта беспрецедентно грязная и подлая игра", - добавил сенатор.