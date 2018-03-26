Посол РФ в ФРГ: высылка дипломатов подрывает российско-германские отношения

БЕРЛИН, 26 марта. /ТАСС/. Высылка российских дипломатов из Германии подрывает отношения Москвы и Берлина. Об этом заявил в понедельник посол РФ в Германии Сергей Нечаев, комментируя решение властей ФРГ объявить четырех российских дипсотрудников персонами нон грата из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного за шпионаж в пользу британских спецслужб.

"Считаем его [решение] совершенно безосновательным, абсолютно недружественным, подрывающим основы российско-германских отношений", - сказал он.

"Сожалеем, что нам даже не представляют никаких доказательств, а опять звучит знаменитая фраза о высокой доли вероятности вины российской стороны в этом трагическом инциденте", - добавил Нечаев. По его словам, "ничего кроме глубокого сожаления и решительного протеста против таких действий" российская сторона выразить не может.

Посол отметил, что помимо требования покинуть страну в течение семи дней Германия других условий не выдвигала.

Дело Скрипаля

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил в причастности к инциденту Москву, которая категорически отвергла все спекуляции на этот счет.

Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата, в ответ на что Москва приняла аналогичные меры. Кроме того, Великобритания призвала своих союзников - европейские страны и США - последовать ее примеру и также выдворить российских дипработников, проявив таким образом свою солидарность. Москва неоднократно заявляла, что на все подобные проявления со стороны партнеров реагирует, соблюдая принцип взаимности.

Решения по дипломатам

26 марта ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские государства, Украина, а также США приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов. МИД РФ уже сообщил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.

Так, Соединенные Штаты приняли решение о высылке сразу 60 дипломатов и закрытии генконсульства России в Сиэтле (штат Вашингтон). Германия, Канада, Польша и Франция высылают по четыре дипломата, Чехия и Литва - по три, Дания, Италия и Нидерланды - по два, Румыния, Латвия, Финляндия, Хорватия, Швеция и Эстония - по одному. Присоединилась к этому лагерю и Украина, чей президент Петр Порошенко объявил о высылке сразу 13 дипломатов "в духе солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами ЕС".