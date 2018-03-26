Посол РФ в ФРГ: высылка дипломатов подрывает российско-германские отношения

БЕРЛИН, 26 марта. /ТАСС/. Высылка российских дипломатов из Германии подрывает отношения Москвы и Берлина. Об этом заявил в понедельник посол РФ в Германии Сергей Нечаев, комментируя решение властей ФРГ объявить четырех российских дипсотрудников персонами нон грата из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного за шпионаж в пользу британских спецслужб.
"Считаем его [решение] совершенно безосновательным, абсолютно недружественным, подрывающим основы российско-германских отношений", - сказал он.
"Сожалеем, что нам даже не представляют никаких доказательств, а опять звучит знаменитая фраза о высокой доли вероятности вины российской стороны в этом трагическом инциденте", - добавил Нечаев. По его словам, "ничего кроме глубокого сожаления и решительного протеста против таких действий" российская сторона выразить не может.
Посол отметил, что помимо требования покинуть страну в течение семи дней Германия других условий не выдвигала.
4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил в причастности к инциденту Москву, которая категорически отвергла все спекуляции на этот счет.
Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата, в ответ на что Москва приняла аналогичные меры. Кроме того, Великобритания призвала своих союзников - европейские страны и США - последовать ее примеру и также выдворить российских дипработников, проявив таким образом свою солидарность. Москва неоднократно заявляла, что на все подобные проявления со стороны партнеров реагирует, соблюдая принцип взаимности.
26 марта ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские государства, Украина, а также США приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов. МИД РФ уже сообщил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.
Так, Соединенные Штаты приняли решение о высылке сразу 60 дипломатов и закрытии генконсульства России в Сиэтле (штат Вашингтон). Германия, Канада, Польша и Франция высылают по четыре дипломата, Чехия и Литва - по три, Дания, Италия и Нидерланды - по два, Румыния, Латвия, Финляндия, Хорватия, Швеция и Эстония - по одному. Присоединилась к этому лагерю и Украина, чей президент Петр Порошенко объявил о высылке сразу 13 дипломатов "в духе солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами ЕС".