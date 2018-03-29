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Посольство РФ в ФРГ проясняет ситуацию вокруг неисправного автобуса с детьми из России

Политика
29 марта, 14:28 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 29, марта. /ТАСС

В дипмиссии отметили, что никто из участников инцидента не обращался к ним за помощью

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БЕРЛИН, 29 марта. /ТАСС/. Посольство РФ в ФРГ проясняет ситуацию вокруг неисправного автобуса с примерно 40 детьми из России, который остановила в Берлине полиция Германии из-за многочисленных неполадок. Об этом сообщил в четверг журналистам пресс-аташе Денис Микерин.

"Сейчас мы проясняем ситуацию, это займет определенное время", - сказал он, подчеркнув, что в дипмиссию "никто не обращался - ни турфирма, ни родители детей, ни полиция".

Как ранее в четверг сообщил корреспонденту ТАСС представитель правоохранительных органов германской столицы, в ходе проверки транспортного средства выяснилось, что у автобуса были неисправны тормоза, изношены диски, а бензобак находился в таком состоянии, что мог оторваться в любой момент. Кроме того, серьезный дефект был обнаружен в подвеске передней оси. Водителю было вручено уведомление о запрете на продолжение движения, а дети доставлены в отель. Собеседник агентства не смог сообщить, из какого российского города были дети и турфирма.

В то же время, на курсирующих в интернете фотографиях на автобусе видны две надписи - одна говорит о том, что он, видимо, принадлежал фирме AGAT. На другой, крайне расплывчатой, судя по всему, даются данные о нынешней турфирме. Из надписи можно сделать вывод, что компания, название которой заканчивается на "Тур", является ООО и находится в Калининградской области.

Автобус был остановлен около 13:00 (15:00 мск) в понедельник на автодороге 115 на пункте таможенного досмотра Dreilinden. Дети и подростки ехали обратно в Россию. Стражи порядка практически сразу заметили, что техническое состояние автобуса оставляет желать лучшего. В ходе дополнительной проверки их подозрения подтвердились.

Существовала даже опасность возгорания ТС в связи с серьезными дефектами в выхлопной системе. Водителя обязали внести гарантийный залог.

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