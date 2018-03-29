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Захарова: Россия рассматривает поставки Patriot в Польшу как угрозу своей безопасности

Политика
29 марта, 15:49 дата обновления: 29 марта, 16:06 UTC+3

Российских оборонных ресурсов достаточно для обеспечения неприкосновенности границ, отметила официальный представитель МИД РФ

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Поставки в Польшу американской системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО/ПРО) Patriot могут рассматриваться как угроза безопасности России. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Рассматриваем предпринимаемые шаги в качестве элемента дестабилизации военно-политической обстановки в Европе и угрозы национальной безопасности Российской Федерации, - сказала она. - В то же время констатируем, что российских оборонных ресурсов достаточно для обеспечения неприкосновенности наших границ и защиты нашей территории".

Польша приобретает Patriot для создающейся национальной системы ПРО "Висла". Первые поставки должны начаться в 2022 году, а последующие - в 2024 году. Как сообщалось ранее, первые две фазы предусматривают приобретение Польшей 16 пусковых установок, 208 ракет, четырех радиолокационных станций с радарами. США также согласились, чтобы польские комплексы были интегрированы с системой IBCS, предусматривающей создание автоматизированной системы управления войсками на поле боя.

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