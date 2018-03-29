У Москвы нет сомнений в синхронности действий Лондона и Вашингтона в отношении РФ

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Москва не сомневается, что Лондон и Вашингтон синхронно действовали по ситуации вокруг России в связи с делом Скрипаля. Об этом на брифинге в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы понимаем, какое колоссальное давление Лондон и Вашингтон - у нас теперь нет сомнений, что это синхронизированные действия - оказывали на своих партнеров, как они говорят, по ЕС и НАТО, - сказала она. - Мы понимаем, какое нечеловеческое давление они оказывали на партнеров, используя принцип солидарности и реализации единого внешнеполитического курса".

По мнению Захаровой, "бенефициарами всей истории - и с этой провокацией, и с высылкой дипломатов, которая за этим последовала", также являются Лондон и Вашингтон. Она напомнила, что из Великобритании и США были высланы 23 и 60 российских дипломатов соответственно, а также на территории США было закрыто еще одно генеральное консульство России. "Является ли это акцией сиюминутного порыва солидарности? Конечно, нет", - заключила Захарова.

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов (46 человек из посольства в Вашингтоне, двое из генконсульства в Нью-Йорке, еще 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН объявлены персонами нон грата), а также о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Между тем Германия, Канада, Польша и Франция высылают по четыре дипломата, Литва, Молдавия и Чехия - по три, Австралия, Албания, Дания, Испания, Италия и Нидерланды - по два, Бельгия, Венгрия, Грузия, Ирландия, Латвия, Македония, Норвегия, Румыния, Финляндия, Хорватия, Черногория, Швеция и Эстония - по одному, при этом Украина решила выслать сразу 13 российских дипломатов, а НАТО сократила состав миссии РФ при организации с 30 до 20 человек, в свою очередь Евросоюз отозвал для консультаций своего посла в Москве, его примеру последовали Болгария, Люксембург, Мальта, Португалия и Словакия. Эта скоординированная акция произошла на фоне инцидента с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, в котором ряд стран Запада обвиняет Москву. МИД РФ уже заявил, что недружественный шаг со стороны этих стран не останется без ответа.