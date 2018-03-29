Захарова: Россия отреагирует, если США арестуют российские активы из-за дела Скрипаля

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Россия отреагирует, если США арестуют российские активы из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Если это произойдет, то это будет проанализировано. Будет соответствующая реакция", - сказала она.

"Для принятия подобных решений необходима хотя бы какая-то элементарная доказательная база, - отметила Захарова. - Если она есть у американской стороны, то мы просим США ее предоставить".

Посол США в Москве Джон Хантсман не исключил в четверг возможности ареста российских активов в США по делу об отравлении Сергея Скрипаля. "Конечно, это возможно", - сказал он в эфире телеканала РБК.

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов и о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Еще 24 европейские страны, Австралия, Грузия и Канада также решили выслать дипломатов РФ (всего 63 человека), НАТО сократила состав российской миссии при организации с 30 до 20 человек, а Евросоюз отозвал для консультаций своего посла в Москве, его примеру последовали Болгария, Люксембург, Мальта, Португалия и Словакия (ранее Лондон выслал 23 дипломата РФ, Москва ответила высылкой такого же количества британских). Эта скоординированная акция произошла на фоне отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, в котором ряд стран Запада обвиняет Россию. Москва отвергает свою причастность к инциденту и обещает ответить на недружественные шаги со стороны этих государств.