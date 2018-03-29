Песков: вбросы о якобы сотнях погибших в Кемерове шли в основном с Украины и из Турции

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Дезинформация о якобы сотнях погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове вбрасывалась, в основном, с Украины и из Турции. Об этом, как сообщается на сайте Русской службы Би-би-си, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ток-шоу "В точку" на факультете коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики.

Он назвал обычным распространение сплетен по "сарафонному радио" в подобных трагичных ситуациях. "Кстати говоря, не обошлось и без доброжелателей в кавычках - тех, кто сознательно вбрасывал такую информацию. Вбросы мы установили - в основном из двух стран шло: из Украины и из Турции", - сказал Песков. "Другой вопрос, почему из этих стран, но информация о 300-400-500 погибших таким образом вбрасывается", - добавил пресс-секретарь президента.

В результате пожара, произошедшего 25 марта в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

28 марта Басманный суд Москвы заочно арестовал пранкера, гражданина Украины Никиту Кувикова (известного в сети как пранкер Евгений Вольнов), распространявшего в интернете ложные сведения о числе погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Он объявлен в международный розыск. Ранее сообщалось, что СК на пранкера заведено уголовное дело по ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти или вражды").

В соцсетях после трагедии в Кемерове были выложены записи телефонных разговоров, которые совершал пранкер, о якобы нескольких сотнях погибших при пожаре. Следственный комитет и МЧС опровергли эту информацию.