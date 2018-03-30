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Британские власти игнорируют запрос посольства РФ о предоставлении доступа к Юлии Скрипаль

Политика
30 марта, 19:29 дата обновления: 30 марта, 20:12 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 30, марта. /ТАСС

Информацией о том, что именно происходит в больнице, российская сторона не обладает

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ЛОНДОН, 30 марта. /ТАСС/. Британские власти игнорируют обращение посольства России о предоставлении консульского доступа к пострадавшей в Солсбери россиянке Юлии Скрипаль. Об этом сообщили в пятницу в российском дипломатическом представительстве в Лондоне.

"Мы неоднократно запрашивали британскую сторону о предоставлении консульского доступа в больницу к гражданам России, чтобы мы могли ознакомиться с диагнозом, ходом лечения, встретиться с врачами, оценить состояние пострадавших. На все эти запросы мы по сей день получали только отказы. Как мы понимаем, различные британские службы занимаются российскими гражданами, но информацией о том, что именно происходит в больнице, мы не владеем. 29 марта нас уведомили о том, что состояние Юлии Скрипаль улучшилось, но наше обращение о предоставлении доступа пока игнорируется", - информировали в посольстве.

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В российском диппредставительстве отметили, что "племянница Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль обращалась в посольство с просьбой сообщить, имеется ли информация о состоянии ее родственников". "К сожалению, такой информации мы предоставить не могли из-за позиции британской стороны", - указали в распространенном сообщении.

В ответе посольства также указано, что британская сторона отказывается от предоставления какой-либо информации о Сергее Скрипале, ссылаясь на его британское гражданство. "Нельзя не отметить лицемерие британских властей, которые за границей всегда требуют доступа к лицам, имеющим британский паспорт наряду с паспортом другой страны, однако отказывают в этом праве России. Продолжим добиваться положительной реакции на наше обращение", - добавили в диппредставительстве.

4 марта Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. 

Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах. В ответ Москва выслала из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписала закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

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Персоны
Скрипаль, Сергей Викторович
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Дело Сергея Скрипаля
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