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Центр примирения: более 41 тыс. боевиков и членов их семей вышли из Восточной Гуты

Политика
1 апреля, 1:08 дата обновления: 1 апреля, 1:20 UTC+3

Боевики группировки "Фейлак ар-Рахман" покинули населенные пункты Эрбин, Джаубар, Айн-Терма и Замалька

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МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Более 41 тыс. боевиков группировки "Фейлак ар-Рахман" и членов их семей вышли из четырех населенных пунктов Восточной Гуты. Об этом сообщил начальник центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

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"Из населенных пунктов Эрбин, Джаубар, Айн-Терма и Замалька выведено 41 126 боевиков и членов их семей", - сказал Евтушенко.

По его словам, успешная операция по выводу незаконного вооруженного формирования "Ахрар аш-Шам" и группировки "Фейлак ар-Рахман" из Восточной Гуты показала перспективность предпринимаемых усилий по склонению оставшейся в анклаве радикальной группировки "Джейш аль-Ислам" к прекращению боевых действий и разоружению.

"Все они в сопровождении машин службы безопасности Сирийской Арабской Республики, карет скорой помощи Сирийского Арабского Красного Полумесяца, а также военнослужащих военной полиции ВС РФ доставлены в населенный пункт Калаат Аль-Мудик зоны деэскалации "Идлиб", - добавил Евтушенко.

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