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Источник: два российских дипломата покинули Австралию

Политика
1 апреля, 16:14 UTC+3 СИДНЕЙ СИДНЕЙ 1, апреля. /ТАСС

Собеседники агентства сообщили, что дипломаты покинули Канберру и возвращаются в Москву

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СИДНЕЙ, 1 апреля. /ТАСС/. Два работавших в Австралии российских дипломата в воскресенье вечером покинули Канберру и возвращаются в Москву. Об этом ТАСС стало известно из дипломатических источников.

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Правительство Австралии объявило 27 марта о решении выслать двух российских дипломатов в связи с инцидентом с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и предписало им покинуть страну в течение семи дней. Премьер-министр Малколм Тёрнбулл и глава МИД Джули Бишоп в совместном заявлении сообщили, что Канберра "сохраняет приверженность совместным действиям с союзниками и партнерами для сдерживания России в тех случаях, когда ее действия угрожают международной безопасности".

4 марта Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что оно якобы разрабатывалось в РФ, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на данный счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата, после чего Москва предприняла ответные шаги.

В конце марта ряд государств, включая Австралию, в рамках скоординированной акции объявил о высылке российских дипломатов. В пятницу в МИД РФ были вызваны руководители дипмиссий стран, принявших подобные решения. Им вручили ноты протеста, а также объявили об ответных мерах. В субботу премьер Австралии сообщил о предстоящем возвращении домой двух сотрудников посольства в Москве, назвав это "вызывающей разочарование, но не неожиданной реакцией правительства России" на решение австралийского кабинета министров.

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