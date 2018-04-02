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Москва объявляет персоной нон грата сотрудника посольства Черногории

Политика
2 апреля, 17:05 UTC+3

В МИД РФ уточнили, что такое решение принято в ответ на высылку российского дипломата

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Материал из 1 страницы
© KEYSTONE/Steffen Schmidt

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Послу Черногории в Москве Ремизу Башичу в понедельник в МИД РФ вручили ноту протеста и заявили о высылке из России одного сотрудника черногорского посольства. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

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"2 апреля в МИД России был вызван посол Черногории в РФ Ремиз Башич, - информировали в министерстве. - Ему была вручена нота протеста и заявлено, что в ответ на необоснованные требования Черногории о высылке российского дипломатического сотрудника на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за так называемого дела [бывшего сотрудника ГРУ Сергея] Скрипаля российская сторона объявляет персоной нон грата сотрудника черногорского посольства".

4 марта Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата, после чего Москва предприняла ответные шаги.

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов, а также о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. О выдворении российских дипломатов заявил и ряд других стран, в том числе Черногория выслала одного сотрудника посольства РФ.

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