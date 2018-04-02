Шаймиев: Тулеев и после отставки продолжит "служить Кузбассу"

КАЗАНЬ, 2 апреля. /ТАСС/. Первый президент Татарстана, в настоящее время государственный советник республики Минтимер Шаймиев, который лично знаком с экс-губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым, заявил, что последний и после отставки будет действовать в интересах региона.

Президент России Владимир Путин 1 апреля 2018 года принял досрочную отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Шаймиев и Тулеев работали вместе, они долгое время руководили регионами. Тулеев - Кемеровской областью с 1997 года, Шаймиев с 1991 года по 2010 год был президентом Республики Татарстан.

"Амана Тулеева знаю как честного мужественного человека, яркую личность. Он выделялся своей смелостью, решительностью среди многих из нас и поступал по убеждениям. Главное - народ ему доверял, ни на одних выборах он меньше 90 процентов голосов не получал. Уверен, он и сейчас будет служить Кузбассу, поддерживая нового руководителя Сергея Цивилева", - сказал Шаймиев ТАСС.

Шаймиев назвал экс-губернатора Кемеровской области энергичной личностью, человеком, который "во все времена самоотверженно и честно служил государству". "Я говорю об этом как непосредственный участник всех тех сложных событий перестроечных лет: появились новые партии, внедрялась рыночная экономика, шли кардинальные изменения в жизни страны. Он всегда мужественно, честно высказывал свои предложения, идеи на всех уровнях власти, и его голос часто был услышан. Когда он выдвигался кандидатом в президенты России, то это было не политиканством, не по чьему-то желанию, а по зову души - для того, чтобы выразить свои мысли и приложить силы на обустройство страны", - отметил государственный советник.

Сложный регион

Он подчеркнул, что Кузбасс нельзя назвать легким для работы регионом, поскольку работа на шахтах опасная, там возникают аварии, жертвы даже при современном развитии высоких технологий. "Аману Гумировичу надо было через все это проходить, пропускать через свое сердце. И он всегда с честью и открытостью общался с людьми, с шахтерами легких разговоров не бывает", - пояснил государственный советник.

Он также выразил сожаление, что отставка Тулеева произошла на фоне крупного пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. "Прекрасно зная Амана Гумировича по жизни, чисто по-человечески хочу сказать: очень жаль, что его уход с поста главы Кемеровской области оказался связанным со случившейся трагедией. К сожалению, беда не выбирает время. Весь наш народ, все мы переживаем и соболезнуем тем, кого постигло горе", - отметил Шаймиев.

Тулеев 1 апреля обратился к президенту РФ с заявлением об отставке по собственному желанию. Он руководит Кемеровской областью с 1997 года. Тулеев назвал свое решение "единственно верным" после пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", в результате которого погибли 64 человека.