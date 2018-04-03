Свердловское Заксобрание рассмотрит вопрос отмены прямых выборов главы Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области рассмотрят во вторник вопрос об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального парламента.

В 2010 году в Екатеринбурге ввели систему управления, при которой горожане избирают мэра, являющегося председателем городской Думы. Администрацией города руководит нанятый по контракту сити-менеджер. Сейчас мэром города является Евгений Ройзман, администрацией руководит Александр Якоб.

"На заседании Законодательного собрания будут рассмотрены поправки в закон "Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области". Внесено несколько предложений, одно из них предполагает отмену прямых выборов главы Екатеринбурга. Согласно этой инициативе, его будут выбирать депутаты городской Думы", - сказали в пресс-службе.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отмечал, что схема управления городами, когда депутаты на конкурсной основе выбирают мэра, неоднократно доказывала свою эффективность. По его мнению, эти изменения закрепят за администрацией города те полномочия, которые она уже выполняет.