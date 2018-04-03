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Ройзман может в суде оспорить решение об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга

Политика
3 апреля, 16:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

По мнению действующего главы города, решение отменить выборы противоречит нескольким законам РФ, а также Конституции

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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман не исключает обращения в суд с целью оспорить решение об отмене прямых выборов мэра города.

"Специалисты посмотрят (на сложившуюся ситуацию), мы будем разбирать ее. Вполне возможно, что найдем зацепку. Если будут прямые зацепки, то, конечно, мы готовы сопротивляться", - сказал он ТАСС, отвечая на вопрос о готовности отстаивать позицию в суде.

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Ройзман отметил, что решение отменить выборы противоречит нескольким законам РФ, а также Конституции РФ. "Зачем менять в Екатеринбурге ситуацию, когда Екатеринбург - один из лучших городов в стране, он однозначно лучше всех миллионников. Мало того, в Екатеринбурге нет долгов, когда область закредитована", - добавил он.

Ранее сообщалось, что во вторник депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли поправку, согласно которой в Екатеринбурге отменены прямые выборы главы города. Отныне его будут избирать депутаты гордумы из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией. С 2010 года в городе действовала система прямых выборов мэра.

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