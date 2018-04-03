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Чижов: отношения РФ с поддержавшими Лондон по делу Скрипаля странами отравлены надолго

Политика
3 апреля, 19:41 UTC+3

Постпред РФ при ЕС подчеркнул, что ряд стран пошел на поводу у Лондона в данной ситуации

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Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов

© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Отношения России со странами, которые пошли на поводу у Лондона по делу Скрипалей, отравлены надолго. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов в интервью телеканалу "Россия 24" во вторник.

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"Ряд стран пошел на поводу у Лондона в данной ситуации, другие не пошли. Я могу сказать, что если что-то надолго и наверняка отравлено, то это наши отношения с этими странами, включая Великобританию и США", - сказал высокопоставленный дипломат.

По его словам, страны Евросоюза поддержали выпад Лондона в сторону Москвы неохотно, все решения о высылке российских дипломатов принимались на национальном уровне. "Евросоюз, если и подхватил [решение Великобритании принять меры в отношении РФ по делу Скрипалей], то неохотно. Во-первых, на тот момент, когда это все случилось, отношение к Великобритании, как и все предыдущие годы ее членства в Евросоюзе, было на континенте достаточно специфическим. Единственное, что решил Евросоюз в практическом плане, - это отозвать для консультации моего коллегу посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера, а все остальное делалось на национальном уровне", - отметил Чижов.

"Одни страны пошли за Лондоном, другие не пошли. Из тех, кто пошли, - более половины сделали это достаточно формально и символически", - добавил постпред, отметив, что "в отношения с этими странами доля яда тоже попала".

Дело Скрипаля и высылка дипломатов

4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

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26-29 марта в знак солидарности с Лондоном США, Канада, Австралия, Франция, Германия и еще ряд европейских государств, а также НАТО выслали более 150 российских дипломатов. МИД РФ на прошлой неделе объявил о зеркальных мерах в отношении диппредставительств государств, принявших решение о высылке российских дипломатов.

Отдельно в МИД был вызван посол Великобритании в Москве Лори Бристоу, которому "заявлен решительный протест в связи с провокационными и ничем не обоснованными действиями британской стороны, инспирировавшей безосновательную высылку российских дипломатов из целого ряда государств". "Посол был проинформирован о том, что в порядке ответной меры британской стороне в месячный срок надлежит путем соответствующих сокращений своего персонала привести суммарное количество работников посольства Великобритании в Москве и генеральных консульств Великобритании в России в соответствие с числом российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Великобритании", - сообщили в МИД РФ.

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Темы
Дело Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов
Персоны
Бристоу, Лори Чижов, Владимир Алексеевич Скрипаль, Сергей Викторович
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