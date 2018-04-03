Путин заявил, что обсудил с Эрдоганом новые совместные шаги по урегулированию в Сирии

АНКАРА, 3 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что обсудил в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом дальнейшие шаги в сирийском урегулировании.

"Рассмотрели возможность совместных шагов по урегулированию кризиса в Сирии, по укреплению режима прекращения боевых действий и созданию условий для межсирийского переговорного процесса", - отметил он на пресс-конференции по итогам переговоров. "Завтра эти вопросы дополнительно будем обсуждать на трехсторонней встрече с участием президента Ирана господина Роухани", - добавил российский лидер.

Путин отметил, что обменялся с Эрдоганом мнениями и по другим актуальным международным проблемам.

Он поблагодарил президента Турции за содержательные переговоры и гостеприимство, которое было оказано российской делегации. Путин подчеркнул, что дальнейшее развитие отношений двух стран в полной мере отвечает интересам их народов и идет в русле обеспечения мира и стабильности как в регионе, так и за его пределами.

Роль курдов в урегулировании

Курды как часть многонационального народа Сирии вправе принимать участие во всех политических процессах, касающихся будущего устройства этой страны, добавил Владимир Путин.

"Что касается будущего устройства и текущего политического диалога, исходим из того, что курдский народ является частью многонационального народа Сирии и имеет право принимать участие во всех политических процессах, найти свое место в будущей Сирии. Мы, разумеется, исходим из того, что любые процессы в этом плане должны проходить при максимальной координации всех заинтересованных сторон. Если этого не будет, то не будет и конечного результата", - заявил российский лидер.

При этом он добавил, что сам сирийский народ определит, "кто должен принимать участие в переговорном политическом процессе, какое место каждый народ должен занять в будущем Сирии".

Путин отметил, что Россия сотрудничает с Сирией и другими странами, заинтересованными в разрешении кризиса в это республике, "прежде всего для обеспечения территориальной целостности Сирии, ее суверенитета и уничтожения ростков терроризма на ее территории". "В этом направлении мы сотрудничали и намерены дальше сотрудничать и с Турцией", - добавил он.