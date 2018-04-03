Депутат Госдумы заявил, что Тереза Мэй обязана извиниться перед Россией

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Первый замглавы фракции "Единая Россия", член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев считает, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обязана принести извинения России после того, как стало известно, что британским ученым не удалось доказать российское происхождение вещества, которым были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Специалисты британской военной лаборатории в Портон-Дауне не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали, сообщил ранее во вторник телеканал Sky News со ссылкой на руководителя оборонной научно-технической лаборатории Гари Эйткенхеда.

"После появления такой информации о происхождении отравляющего вещества, причем поступившей от британских ученых, Тереза Мэй просто обязана как минимум извиниться перед Россией. Причем извинения должны быть принесены с той же изобретательностью, с которой она на протяжении более месяца при любой возможности выдвигала в адрес нашей страны свои бездоказательные, неверные обвинения в отравлении Скрипалей", - заявил Шхагошев во вторник журналистам.

"Британскому премьеру теперь предстоит серьезно подумать, как сохранить лицо. Ведь международные отношения и дипломатия не терпят суеты, а британцы явно во всей этой ситуации поторопились", - отметил депутат.

По его мнению, "мировое сообщество, международные правовые институты должны предпринять конкретные действия и внести предложения, каким образом призывать к ответу лиц, занимающих столь высокие должности, за голословные обвинения и наговоры в адрес той или иной страны". "Как я уже говорил, недобросовестные политики, такие как Тереза Мэй, должны отвечать в рамках международного права за не соответствующие действительности теории по принципу ответственности за дачу ложных показаний", - считает Шхагошев.