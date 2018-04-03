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Захарова: Лондон продолжит врать и изворачиваться по делу Скрипаля

Политика
3 апреля, 21:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Ранее во вторник стало известно, что сотрудники британской военной лаборатории в Портон-Дауне не смогли установить происхождение вещества, которым был отравлен экс-полковник ГРУ

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Британские власти продолжат врать и изворачиваться по так называемому делу Скрипаля, подобное происходило неоднократно. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с сообщениями о том, что специалисты британской военной лаборатории в Портон-Дауне не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

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"Не удивлюсь, если сейчас или завтра [британский премьер] Тереза Мэй и вся эта блестящая команда заявит, что все их выступления в парламенте и сколачивание мировых коалиций, - это результат взлома русскими хакерами мультипликационной студии Disney, а на самом деле они всей этой чуши не произносили. О чем я? О том, что только что руководитель лаборатории "Портон-Даун" рассказал, что ученые не смогли определить, была ли Россия страной происхождения нервно-паралитического вещества "Новичок", использованного для отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии", - написала дипломат на своей странице в Facebook.

"А еще о том, что МИД Великобритании только что заявил, что принимал решение о виновности России на основе подозрений. И, конечно, о том, что лаборатория "Портон-Даун" до сих пор отказывается подтвердить, производили ли они вещество западной классификации "Новичок", - продолжила Захарова.

Она также задалась вопросом о том, какие затем последуют заявления из Лондона. "Будут продолжать врать, изворачиваться, перекладывать ответственность друг на друга. Зачем? Потому что делают это не первый раз", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

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Персоны
Мэй, Тереза Скрипаль, Сергей Викторович Захарова, Мария Владимировна
Темы
Дело Сергея Скрипаля
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