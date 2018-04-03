Посольство РФ: заявления о причастности Москвы к делу Скрипалей изначально были блефом

ЛОНДОН, 3 апреля. /ТАСС/. Заявления британского правительства о причастности России к инциденту в Солсбери с самого начала выглядели очевидным блефом. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении посольства РФ в Лондоне, прокомментировавшего интервью руководителя оборонной научно-технической лаборатории в Портон-Дауне Гари Эйткенхеда телеканалу Sky News, в котором он заявил, что британские специалисты не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

"Заявления британского правительства о том, что примененное в Солсбери отравляющее вещество было произведено в России, с самого начала выглядели очевидным блефом. Теперь это подтверждено главой секретной лаборатории. Его слова лишь доказывают, что все политические декларации о связи совершенного преступления с Россией являются не более чем умозаключениями, не связанными с объективными фактами и ходом следствия", - сказал пресс-секретарь российского диппредставительства.

По его словам, в посольстве "также обратили внимание, что, как и в своем предыдущем интервью, господин Эйткенхед не отрицает факт производства в лаборатории вещества, которое англичане называют "Новичок", и хранения его запасов, хотя, разумеется, и отказывается подтвердить это".

"Кстати, некоторое время назад мы запросили у МИД Великобритании содействие в организации встречи с господином Эйткенхедом или его коллегами, но до сих пор не получили ответа. Приходится сделать вывод, что власти блокируют контакты посольства с экспертами, которые могут обладать неудобными для правительства фактами", - подчеркнул дипломат.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва ответила, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.