Лаврентьев заявил, что ситуация в Восточной Гуте дает надежды на урегулирование в Сирии

АСТАНА, 4 апреля. /ТАСС/. Положительное развитие ситуации в Восточной Гуте позволяет рассчитывать на хорошие перспективы в сирийском урегулировании. "Думаю, перспективы [урегулирования ситуации в Сирии], в принципе, просматриваются нормальные сейчас, хорошие, с учетом положительных результатов в том, что у нас [происходит] в Восточной Гуте", - заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

Он отметил, что эти вопросы будут обсуждаться на саммите президентов России, Турции и Ирана, который пройдет в среду в Анкаре. "[На саммите будет обсуждаться] весь спектр вопросов, касающихся сирийского урегулирования, потому что, конечно, времени прошло много с первого саммита [в Сочи осенью 2017 года], - заявил спецпредставитель главы государства. - Нужно просто подвести определенный итог и наметить перспективы".

Лаврентьев также сообщил, что очередной раунд переговоров по Сирии в Астане намечен на 14-15 мая. "У нас было ориентировочно 14-15 [мая намечен очередной раунд переговоров в Астане], пока остается так", - заявил он.

Как сообщил ранее в среду начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал Юрий Евтушенко, мирные жители Восточной Гуты продолжают массово возвращаться в освобожденные населенные пункты Сакба, Кафер-Батна, Байт-Сава, Мисраба, Модиара, Хаззе. По его данным, вернулось более 50 тысяч человек. На основе достигнутых договоренностей российским Центром по примирению враждующих сторон продолжается вывод боевиков незаконных вооруженных формирований и членов их семей из населенного пункта Дума в Восточной Гуте. За двое суток из города Дума вывезено 2 269 боевиков и членов их семей.