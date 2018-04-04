Пушков: заключение по веществу в деле Скрипаля опровергло слова Джонсона о вине РФ

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Заключение британской военной лаборатории в Портон-Дауне, которая не смогла установить происхождение вещества, которым были отправлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, опровергло заявление главы МИД Великобритании Бориса Джонсона о том, что вещество якобы пришло из РФ. Такое мнение высказал в среду на пресс-конференции в ТАСС председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков.

3 апреля руководитель оборонной научно-технической лаборатории в Портон-Дауне Гари Эйткенхед в интервью телеканалу Sky News заявил, что британские специалисты идентифицировали примененное в Солсбери вещество как "Новичок", но не смогли установить его происхождение.

"Вчерашняя новость относительно того, что лаборатория в Портон-Дауне не сумела определить, откуда происходит вещество, которым были отравлены Скрипали, вызвало повышенный интерес, потому что до этого министр иностранных дел Великобритании Джонсон заявил, что, вне всяких сомнений (и это было, по его словам, установлено лабораторией в Портон-Дауне), это вещество взялось из России. То есть фактически первое, что мы вчера услышали, что глава лаборатории опроверг заявление министра иностранных дел", - сказал Пушков.

"По сути дела, глава лаборатории в Портон-Дауне сделал шаг назад. Кстати, эта лаборатория подчиняется министерству обороны Великобритании, поэтому [трудно] предположить, что он [Эйткенхед] самостоятельно выступил, как об этом говорят некоторые наши политические обозреватели, что это, мол, было заявление честного химика. Этот честный химик является сотрудником фактически министерства обороны, и, конечно, его заявления согласованы", - добавил сенатор.

По его словам, это заключение не изменит официальную позицию Великобритании, однако может значительно ослабить ее аргументацию при попытках продавить усиление санкций против России со стороны стран ЕС. Великобритания, полагает сенатор, будет пытаться подкрепить свою версию о происхождении отравляющего вещества "некими секретными доказательствами" и вбросами ложной информации через СМИ.

Пушков также отметил, что при наиболее благоприятном развитии событий "истерика вокруг этой ситуации будет постепенно снижаться", при этом наиболее негативным сценарием является подключение экономических мер воздействия на Россию вплоть до закрытия Лондонской фондовой биржи для российских компаний. Однако сенатор выразил надежду, что до этого развития событий дело не дойдет.