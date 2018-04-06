Захарова: Лондон должен официально объясниться по поводу визы для Виктории Скрипаль

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Лондон из гуманитарных соображений должен официально объясниться по поводу визы для Виктории Скрипаль. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы настоятельно призываем Великобританию сделать официальное заявление, объясниться по поводу того, что происходит с визой для Виктории Скрипаль. Мы исходим из того, что, по крайней мере, из гуманитарных соображений Великобритания, официальные лица обязаны найти в себе силы и официально высказаться по поводу хотя бы этого аспекта", - заявила Захарова.

"Каждая страна имеет право выдавать или не выдавать визы, это суверенное право. Но с учетом того, что Великобритания обвинила РФ практически в нападении на Скрипалей, на наш взгляд, уж точно высказаться относительно выдачи или невыдачи визы Виктории Скрипаль Великобритания в состоянии, и мы ждем этих заявлений", - добавила дипломат.

Версия о том, что приезд Виктории Скрипаль в Великобританию организуется Кремлем, абсурдна, заявила Захарова.

"Сейчас посыпались сообщения опять со ссылкой на неназванные источники в британских структурах, Форин оффисе <...> Версии разнятся, - сказала Захарова. - Одни говорят, что виза не выдана в связи с тем, что якобы с точки зрения Лондона приезд Виктории Скрипаль организуется чуть ли не Кремлем. Полный абсурд".

Ранее вещательная корпорация Би-би-си сообщила, что британские власти отказались выдать визу Виктории Скрипаль, которая намеревалась навестить двоюродную сестру Юлию, подвергшуюся отравлению вместе со своим отцом. По информации агентства Reuters, пресс-секретарь МВД Соединенного Королевств объяснил отказ тем, что прошение на получение гостевой визы от Виктории Скрипаль "не соответствует иммиграционным правилам".