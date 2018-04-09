Клуб "Валдай" впервые проведет конференцию в Тегеране по ключевым проблемам региона

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Международный дискуссионный клуб "Валдай" в понедельник впервые проведет выездную конференцию в Тегеране в рамках проекта российско-иранский диалог. В центре внимания участников форума, соорганизатором которого выступает тегеранский Институт политических и международных исследований (IPIS), будет ключевая региональная проблематика, в том числе перспективы ядерной сделки с Ираном, ситуация в Сирии и другие актуальные вопросы.

Эксперты клуба "Валдай" и IPIS "обсудят глобальные события с точки зрения России и Ирана, политику США в ближневосточном регионе, в том числе перспективы ядерной сделки с Ираном, ситуацию в Сирии и двустороннюю повестку дня", рассказали ТАСС организаторы. Участники также рассмотрят роль Ирана в строительстве Большой Евразии как одного из значимых игроков этого пространства.

"Тегеран как место проведения конференции выбран клубом неслучайно", - отметил в преддверии дискуссии директор по научной работе Фонда клуба "Валдай" Федор Лукьянов. Он обратил внимание, что Исламская Республика - "быстро развивающееся государство, роль которого не только в региональной, но и в мировой политике возрастает на глазах". "Иран - важнейший партнер России в урегулировании сирийского конфликта, без его активного участия российские инициативы на Ближнем Востоке было бы гораздо сложнее реализовать", - отметил эксперт.

IPIS находится в сфере интересов МИД Исламской Республики, его непосредственно патронирует министр Джавад Зариф. "Предстоящая конференция будет первым выездным мероприятием клуба в Иране, но фактически станет вторым раундом российско-иранского диалога", - уточнили в оргкомитете форума. Первая встреча прошла в апреле 2017 года в Москве, когда в Россию приезжала делегация из шести иранских ученых (часть из них не из IPIS). Тогда же была достигнута договоренность о продолжении проекта в Тегеране в 2018 году.

По словам организаторов, клуб "Валдай" постоянно расширяет свое присутствие на зарубежных интеллектуальных площадках. "Их география соответствует стратегическим интересам России, мероприятия проводятся в остроактуальных регионах, события в которых вызывают масштабный международный резонанс", - добавил собеседник агентства.

В конференции примут участие более 50 участников, в том числе около 15 ведущих российских экспертов в области международных отношений, безопасности и ядерной энергетики. Среди них - президент IPIS, экс-советник министра иностранных дел Ирана по стратегическим вопросам (2013-2016) Мохаммед Казем Саджадпур, посол Ирана в РФ Мехди Санаи, председатель Совета Фонда развития и поддержки клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий, Федор Лукьянов, бывший посол РФ в Иране (2001-2005) Александр Марьясов и другие.