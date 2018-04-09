Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Клуб "Валдай" впервые проведет конференцию в Тегеране по ключевым проблемам региона

Политика
9 апреля, 0:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

В мероприятии примут участие более 50 участников, в том числе около 15 ведущих российских экспертов в области международных отношений, безопасности и ядерной энергетики

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Международный дискуссионный клуб "Валдай" в понедельник впервые проведет выездную конференцию в Тегеране в рамках проекта российско-иранский диалог. В центре внимания участников форума, соорганизатором которого выступает тегеранский Институт политических и международных исследований (IPIS), будет ключевая региональная проблематика, в том числе перспективы ядерной сделки с Ираном, ситуация в Сирии и другие актуальные вопросы.

Смотрите также
Президент Ирана Хасан Рухани, президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Роль России, Турции и Ирана в сирийском урегулировании. Досье

Эксперты клуба "Валдай" и IPIS "обсудят глобальные события с точки зрения России и Ирана, политику США в ближневосточном регионе, в том числе перспективы ядерной сделки с Ираном, ситуацию в Сирии и двустороннюю повестку дня", рассказали ТАСС организаторы. Участники также рассмотрят роль Ирана в строительстве Большой Евразии как одного из значимых игроков этого пространства.

"Тегеран как место проведения конференции выбран клубом неслучайно", - отметил в преддверии дискуссии директор по научной работе Фонда клуба "Валдай" Федор Лукьянов. Он обратил внимание, что Исламская Республика - "быстро развивающееся государство, роль которого не только в региональной, но и в мировой политике возрастает на глазах". "Иран - важнейший партнер России в урегулировании сирийского конфликта, без его активного участия российские инициативы на Ближнем Востоке было бы гораздо сложнее реализовать", - отметил эксперт.

IPIS находится в сфере интересов МИД Исламской Республики, его непосредственно патронирует министр Джавад Зариф. "Предстоящая конференция будет первым выездным мероприятием клуба в Иране, но фактически станет вторым раундом российско-иранского диалога", - уточнили в оргкомитете форума. Первая встреча прошла в апреле 2017 года в Москве, когда в Россию приезжала делегация из шести иранских ученых (часть из них не из IPIS). Тогда же была достигнута договоренность о продолжении проекта в Тегеране в 2018 году.

По словам организаторов, клуб "Валдай" постоянно расширяет свое присутствие на зарубежных интеллектуальных площадках. "Их география соответствует стратегическим интересам России, мероприятия проводятся в остроактуальных регионах, события в которых вызывают масштабный международный резонанс", - добавил собеседник агентства.

В конференции примут участие более 50 участников, в том числе около 15 ведущих российских экспертов в области международных отношений, безопасности и ядерной энергетики. Среди них - президент IPIS, экс-советник министра иностранных дел Ирана по стратегическим вопросам (2013-2016) Мохаммед Казем Саджадпур, посол Ирана в РФ Мехди Санаи, председатель Совета Фонда развития и поддержки клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий, Федор Лукьянов, бывший посол РФ в Иране (2001-2005) Александр Марьясов и другие.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Зариф, Мохаммад Джавад
Темы
Кризис в Сирии Ситуация вокруг Ирана
Страны
США Иран Сирия Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умерла заслуженная артистка России Анжелика Волчкова
2
Проведения встречи СБ ООН по Сирии запросили девять стран
3
Посольство РФ: Лондон прячет концы в воду при расследовании дела Скрипаля
4
МИД: в Европе не понимают позицию США по "Северному потоку - 2"
5
Путин снял с должностей ряд генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС
6
"Борьба за мир": чего ждать от нового главы Совета нацбезопасности США
7
Правящая коалиция победила на парламентских выборах в Венгрии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости