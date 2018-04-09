ГП РФ: Лондон отказывается сотрудничать по делам Березовского, Литвиненко и Скрипалей

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Власти Великобритании отказываются от сотрудничества с Россией по делам Березовского, Литвиненко и Скрипалей. Об этом на сообщил на брифинге в понедельник заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян.

"Во всех трех случаях власти отказывались от взаимодействия с Россией, исключая возможность оценки их объективности со стороны кого-либо", - сказал он.

Замгенпрокурора также отметил, что во всех трех случаях в качестве субъектов провокации использовались лица, которые преследовались в России за совершение тяжких преступлений.

Кроме того, "во всех трех случаях производился вброс применения отравляющих веществ, в связи с чем выдвигались обвинения против России", отметил он.

При этом Генеральная прокуратура России надеется на получение ответа на запрос по делу об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, хотя надежды мало. Об этом заявил начальник управления взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры Александр Куренной.

"С учетом вышесказанного (отказов на запросы в Великобританию по другим делам - прим. ТАСС) у нас не так много надежды на то, что мы в адекватные сроки и в адекватном объеме получим эти документы. Но мы продолжаем надеяться", - заявил Куренной.

Куренной добавил, что Генеральная прокуратура России не получала никаких обращений от британской стороны, связанных с расследованием дела об отравлении Скрипалей в Солсбери. "Вся логика или отсутствие логики британской стороны указывает на то, что им не интересны ответы", - заметил он.

​В свою очередь замгенпрокурора РФ Саак Карапетян сообщил, что запрос об оказании правовой помощи по делу об отравлении Скрипалей с 3 апреля находится в МВД Великобритании.

Отказ в выдаче разыскиваемых

Великобритания отказывала в выдаче разыскиваемых Россией за хищения после того, как они объявляли себя "врагами режима Путина", заявил Карапетян.

"Мы проанализировали отказы в выдаче. Достаточно было объявить себя врагом режима Путина, после чего они немедленно получали статус беженца", - отметил Карапетян, говоря о результатах ответов Великобритании за последние 15 лет на 83 запроса о выдаче порядка 60 человек, большинство из которых обвинялись или были осуждены за крупные хищения.

Карапетян добавил, что больше всего отказов в выдаче из Великобритании лиц, разыскиваемых Россией за хищения, пришлось на период, когда МВД Великобритании возглавляла Тереза Мэй.

"За полтора десятка лет в компетентные органы Великобритании [из России] было направлено 83 запроса [о выдаче] в отношении 72 лиц, обвиняемых или уже осужденных за совершение хищений на общую сумму около 500 млрд рублей. 500 млрд рублей - это только доказанная сумма", - отметил Карапетян.

"Из 83 запросов отказано в выдаче в отношении 60 лиц, в том числе в отношении 55 в связи с предоставлением им статуса беженца или убежища, уголовное преследование признавалось политически мотивированным. Или в выдаче отказывалось, потому что это могло повлечь нарушение прав человека", - сообщил замгенпрокурора. "Максимальное количество отказов в выдаче пришлось на период с 2010 года по 2016 год, когда министром внутренних дел Великобритании была госпожа Мэй", - подчеркнул Карапетян.

В настоящее время на рассмотрении в Великобритании находится 21 запрос о выдаче в отношении лиц, большая часть из которых обвиняется в хищении крупных денежных средств, добавил замгенпрокурора.

По словам Карапетяна, Великобритания в числе еще нескольких стран выступает против создания механизма обжалования отказов в выдаче или оказания правовой помощи. Он напомнил о предусмотренных Конвенциями о выдаче и об оказании правовой помощи обязательствах. "К сожалению, международного механизма, где можно было бы обжаловать это решение [об отказе в выдаче или оказании правовой помощи], не имеется", - заметил Карапетян.

По его словам, российский генпрокурор Юрий Чайка 10 лет призывал предусмотреть такой механизм. "Пока, к сожалению, наши коллеги на это не идут, не все. В первую очередь Британия и другие страны", - добавил замгенпрокурора.