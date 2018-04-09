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Косачев предложит обсудить ответные меры СФ на включение сенаторов в списки санкций США

Политика
9 апреля, 13:01 UTC+3

Глава комитета Совета Федерации по международным делам также призвал "идти по пути системной реакции на происходящее"

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Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев

Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев намерен предложить верхней палате парламента обсудить ответные меры в качестве реакции на включение российских парламентариев в санкционные списки США.

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"Я буду предлагать и руководству Совета Федерации, и коллегам определенные меры реакции. Насколько это может стать темой на пленарном заседании, мы можем вернуться к этому вопросу. Какими будут меры, предлагаю обсудить. Я склонен здесь не торопиться и идти по пути системной реакции на происходящее", - сказал Косачев на заседании комитета в понедельник.

По мнению сенатора, подобные санкционные списки, фактически запрещающие общаться американским парламентариям с российскими, нарушают принцип разделения властей и противоречат нормам демократии. "Для меня вообще вопрос к американской системе демократии: как исполнительная власть в лице непонятных структур, принимающих эти решения, может вторгаться в компетенцию американского Конгресса и запрещать американским парламентариям общаться с российскими парламентариями? Это абсолютно противоречит принципу разделения властей", - сказал глава международного комитета Совфеда.

Парламентарий рассказал, что ознакомился с санкционным списком, размещенном на сайте минфина США. Он отметил, что безо всяких градаций в одном списке парламентарии значатся с террористическими организациями. "Дальше история будет умалчивать, по какой причине человек включен в этот список", - сказал Косачев, добавив, что, как написано в заглавии, в список попадают лица и организации, причастные к терроризму, контрабанде наркотиков, а также представляющие угрозу экономическим и внешнеполитическим интересам США.

6 апреля Вашингтон ввел санкции в отношении семи крупнейших российских предпринимателей, 17 госслужащих и руководителей госкорпораций, а также против 12 частных компаний и двух госструктур в качестве ответа на "злонамеренную деятельность" правительства РФ. Согласно разъяснениям минфина, активы всех 24 перечисленных граждан и 14 организаций, если таковые находятся в юрисдикции США, подлежат замораживанию. Американцам также запрещено поддерживать какие-либо деловые отношения с фигурантами перечня. МИД РФ заявил, что Россия не оставит новые санкции США без жесткого ответа.

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