Эксперты "Валдая" обсудили с главой МИД Ирана сотрудничество Москвы и Тегерана по Сирии

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Эксперты международного дискуссионного клуба "Валдай" в преддверии российско-иранской конференции в Тегеране обсудили сирийскую проблематику с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом и советником руководителя и духовного лидера Ирана Али Акбаром Велаяти. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС по телефону председатель Совета Фонда развития и поддержки клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

Эксперт отметил, что одна из основных тем дискуссий на конференции - взаимодействие России и Ирана по Сирии. "Вчера у нас была встреча с министром иностранных дел Ирана Зарифом и советником верховного лидера Ирана Велаяти, - указал он. - Основное резюме этих встреч состоит в том, что у России и Ирана совпадающие интересы в решении сирийской проблемы и их взаимодействие является ключевым моментом в урегулировании". Стороны также выразили надежду, что Москва и Тегеран, "дружно взаимодействуя, продолжат добиваться существенных решений", сообщил Быстрицкий.

По его словам, участники конференции не оставят без внимания и тему израильских авиаударов в Сирии. "Об этом стало известно только что, но сейчас в кулуарах это уже активно обсуждается. Так что уверен, что к этому дискуссия еще подойдет", - пояснил собеседник агентства.

"В целом, основные темы, которые сейчас обсуждаются, - это общий расклад сил в мире, взаимное положение в международной политике России и Ирана, в целом развитие Ближнего Востока, региональная сирийская проблема", - отметил он.

Как сообщили в понедельник в Минобороны РФ, два самолета F-15 ВВС Израиля нанесли удар восемью управляемыми ракетами по сирийскому аэродрому T-4 в провинции Хомс, ПВО ВС Сирии сумели уничтожить пять из них. По сведениям агентства Sana, среди сирийских военнослужащих есть убитые и раненые, их точное число не приводится. Официальный представитель армии Израиля Джонатан Конрикус сообщил в понедельник, что не будет комментировать заявление российского военного ведомства.

В конференции принимают участие более 50 экспертов, в том числе около 15 ведущих российских экспертов в области международных отношений, безопасности и ядерной энергетики. Среди них президент тегеранского Института политических и международных исследований, экс-советник министра иностранных дел Ирана по стратегическим вопросам (2013-2016) Мохаммед Казем Саджадпур, посол Ирана в РФ Мехди Санаи, директор по научной работе Фонда клуба "Валдай" Федор Лукьянов, бывший посол РФ в Иране (2001-2005) Александр Марьясов и другие.