Песков: Кремль видит дефицит общения с Лондоном по делу Скрипаля

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Россия отмечает дефицит общения с британской стороной по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, вопрос компенсаций или извинений не обсуждается. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Никакое возмещение ущерба с британской стороной не обсуждается. В целом есть определенный дефицит общения с британской стороной, в ходе которого можно было бы обсуждать хоть какие-то субстантивные вопросы. Но этого вопроса на повестке дня нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждает ли Москва и Лондон некие компенсации или извинения от британской стороны в связи со скандалом вокруг отравления Скрипаля.

4 марта 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия, по версии Лондона, подверглись воздействию боевого нервно-паралитического вещества. Однако заведующий лабораторией в Портон-Дауне Гари Эйткенхед заявил, что британские специалисты не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.

Лондон ранее выступил с утверждением, что это вещество разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.