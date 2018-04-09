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Песков: встреча Путина и Медведева во вторник связана с отчетом кабмина в Госдуме

Политика
9 апреля, 21:45 UTC+3

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что беседа президента и премьер-министра не связана с антироссийскими санкциями

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Рабочая встреча президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Дмитрием Медведевым во вторник приурочена к предстоящему 11 апреля ежегодному отчету правительства в Госдуме, а не связана с антироссийскими санкциями, объявленными США на минувшей неделе. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Конечно, встреча связана с отчетом в Госдуме", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Медведев заявлял, что в этом году он планирует представить отчет о работе не только за последние 12 месяцев, но за все шесть лет работы нынешнего состава кабмина.

В понедельник он отметил, что практика ежегодных отчетов, которая существует уже 10 лет, полностью себя оправдала. "Мы представляем отчёт после выборов президента - как правительство, которое работает уже достаточно долго, дольше всех в истории современной России, поэтому было бы правильным, и из этого я буду исходить во время отчёта, отчитываться не только за один год, но и вообще за весь период нашей деятельности, чтобы подробно объяснить и депутатам, и, конечно, нашим гражданам логику принятых решений и последствия этих решений, достигнутый эффект", - заявил он на совещании с вице-премьерами.

В 2017 году Медведев также встретился с Путиным накануне отчета правительства в Госдуме. Глава кабмина представил президенту основные положения доклада.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Медведев, Дмитрий Анатольевич
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