Песков: встреча Путина и Медведева во вторник связана с отчетом кабмина в Госдуме

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Рабочая встреча президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Дмитрием Медведевым во вторник приурочена к предстоящему 11 апреля ежегодному отчету правительства в Госдуме, а не связана с антироссийскими санкциями, объявленными США на минувшей неделе. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Конечно, встреча связана с отчетом в Госдуме", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Медведев заявлял, что в этом году он планирует представить отчет о работе не только за последние 12 месяцев, но за все шесть лет работы нынешнего состава кабмина.

В понедельник он отметил, что практика ежегодных отчетов, которая существует уже 10 лет, полностью себя оправдала. "Мы представляем отчёт после выборов президента - как правительство, которое работает уже достаточно долго, дольше всех в истории современной России, поэтому было бы правильным, и из этого я буду исходить во время отчёта, отчитываться не только за один год, но и вообще за весь период нашей деятельности, чтобы подробно объяснить и депутатам, и, конечно, нашим гражданам логику принятых решений и последствия этих решений, достигнутый эффект", - заявил он на совещании с вице-премьерами.

В 2017 году Медведев также встретился с Путиным накануне отчета правительства в Госдуме. Глава кабмина представил президенту основные положения доклада.