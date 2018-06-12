Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперт считает, что Трамп на встрече с Ким Чен Ыном выглядел более напряженным

Политика
12 июня, 8:15 UTC+3 СИНГАПУР СИНГАПУР 12, июня. /ТАСС

Георгий Толорая отметил, что лидер КНДР лучше осведомлен о президенте США

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИНГАПУР, 12 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в первые минуты после начала саммита выглядел более напряженным, чем лидер КНДР Ким Чен Ын. Это, как рассказал корреспонденту ТАСС присутствующий в медиацентре директор Центра азиатской стратегии России Института экономики РАН Георгий Толорая, может обусловлено малым количеством информации о характере северокорейского лидера.

Смотрите также
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп

Исторический саммит: как прошла встреча Трампа и Кима в Сингапуре

"Мне кажется, что Трамп даже больше нервничал, чем Ким Чен Ын, потому что Ким Чен Ын знает про Трампа гораздо больше с учетом массы источников информации", - указал он. "А вот Трамп о Ким Чен Ыне до сих пор судил только по докладам разведки и некоторым редким встречам [с лидером КНДР] своих подчиненных", - добавил он.

Эксперт отметил, что делегации США и КНДР даже за считанные часы до саммита продолжали вести активные консультации. "Видимо, остались несогласованные вопросы. Обычно практика такая, что самые трудные вопросы оставляют лидерам, чтобы они могли их решить", - отметил Толорая. По его мнению, главы государств демонстрируют "неожиданно хороший настрой". "В целом, несмотря на непредсказуемый характер лидеров, они смогут договориться, если захотят. А захотят они этого или нет - мы скоро узнаем", - резюмировал он.

В настоящее время Ким Чен Ын и Дональд Трамп проводят переговоры в гостинице Capella на острове Сентоса, который с юга примыкает к континентальной части Сингапура и соединен с ней мостом. Ожидается, что эта встреча завершится в течение дня.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд
Страны
США КНДР Сингапур
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ по итогам саммита
2
Троих пострадавших при ЧП с катамараном в Волгограде выпишут из больницы во вторник
3
Сверхтяжелый "Руслан": чем самолет превзошел американскую "Галактику"
4
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
5
Исторический саммит: как прошла встреча Трампа и Кима в Сингапуре
6
На борту столкнувшихся на Волге судов находились 28 человек‍
7
СМИ: в Орландо взятых в заложники детей нашли мертвыми
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости