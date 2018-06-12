Эксперт считает, что Трамп на встрече с Ким Чен Ыном выглядел более напряженным

СИНГАПУР, 12 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в первые минуты после начала саммита выглядел более напряженным, чем лидер КНДР Ким Чен Ын. Это, как рассказал корреспонденту ТАСС присутствующий в медиацентре директор Центра азиатской стратегии России Института экономики РАН Георгий Толорая, может обусловлено малым количеством информации о характере северокорейского лидера.

"Мне кажется, что Трамп даже больше нервничал, чем Ким Чен Ын, потому что Ким Чен Ын знает про Трампа гораздо больше с учетом массы источников информации", - указал он. "А вот Трамп о Ким Чен Ыне до сих пор судил только по докладам разведки и некоторым редким встречам [с лидером КНДР] своих подчиненных", - добавил он.

Эксперт отметил, что делегации США и КНДР даже за считанные часы до саммита продолжали вести активные консультации. "Видимо, остались несогласованные вопросы. Обычно практика такая, что самые трудные вопросы оставляют лидерам, чтобы они могли их решить", - отметил Толорая. По его мнению, главы государств демонстрируют "неожиданно хороший настрой". "В целом, несмотря на непредсказуемый характер лидеров, они смогут договориться, если захотят. А захотят они этого или нет - мы скоро узнаем", - резюмировал он.

В настоящее время Ким Чен Ын и Дональд Трамп проводят переговоры в гостинице Capella на острове Сентоса, который с юга примыкает к континентальной части Сингапура и соединен с ней мостом. Ожидается, что эта встреча завершится в течение дня.