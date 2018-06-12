Слуцкий назвал "утром надежды" итоги саммита США и КНДР

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына носит исторический характер и может послужить хорошей основой для дальнейших переговоров по разрешению ситуации вокруг КНДР.

"Саммит Трампа и Ким Чен Ына - действительно историческое событие. Говорить о немедленной разрядке на Корейском полуострове по итогам встречи президента США и лидера КНДР я бы не стал, но сегодня совершенно точно наступило утро надежды, надежды, прежде всего, на достижение прогресса в вопросах мирного разрешения ситуации вокруг Северной Кореи", - заявил Слуцкий журналистам во вторник.

По его словам, по итогам переговоров "важно сохранить позитивный настрой, не допускать дальнейших провокаций и взаимных оскорблений". "Решение северокорейской проблемы возможно исключительно дипломатическим путем. Необходимо шаг за шагом продвигаться к целям денуклеаризации Корейского полуострова при одновременном поэтапном снижении санкционного давления на Пхеньян", - сказал глава комитета.

И здесь, на взгляд Слуцкого, "важна не скорость, а результат, обеспечить который в полной мере может также реализация дорожной карты России и Китая". "И, конечно, было бы логично вернуться к формату шестисторонних переговоров для обеспечения гарантий мирного процесса вокруг КНДР", - заключил он.