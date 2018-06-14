Врио главы Якутии освободил от должности еще одного вице-премьера республики

ТАСС, 14 июня. Врио главы Якутии Айсен Николаев, который накануне отправил в отставку трех вице-премьеров кабмина республики, в четверг освободил от должности еще одного - Михаила Гуляева. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте властей региона.

"Освободить Гуляева Михаила Дмитриевича от должности заместителя председателя правительства Республики Саха (Якутия)", - говорится в документе.

На своей странице в Facebook Николаев написал, что "менять состав правительства необходимо, так как масштаб проблем и дефицит времени требуют от меня незамедлительных управленческих решений". "Сейчас в команде правительства нужны люди, в которых я уверен, что они могут работать быстро и эффективно", - добавил врио главы республики.

28 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Якутии Егора Борисова. Временно исполняющим обязанности руководителя региона был назначен мэр Якутска Айсен Николаев. Накануне новый глава Якутии освободил от должностей вице-премьеров республики Михаила Осипова, Петра Алексеева и Алексея Дьячковского.

Выборы главы Якутии пройдут 9 сентября, в единый день голосования.