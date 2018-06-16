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Лукашевич: ВСУ с началом операции объединенных сил возобновили военные действия в Донбассе

Политика
16 июня, 15:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

За четыре года силовой операции ВСУ ее суть не изменилась, отметил постпред России при ОБСЕ

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ТАСС, 16 июня. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) с началом операции объединенных сил (ООС) активизировали боевые действия в Донбассе. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании Постоянного совета этой организации в Вене.

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Что изменилось спустя три года после подписания минских соглашений

"С началом "операции объединенных сил" ВСУ активизировали боевые действия в Донбассе. Украинские силовики пытались осуществить локальные прорывы под Горловкой и на мариупольском направлении, которые стоили им значительных потерь. Киев захватывает демилитаризованные участки Золотое и Петровское. Вооруженные формирования отдельных районов Донецкой и Луганской областей от этого воздерживаются", - говорится в тексте выступления, опубликованном в субботу на сайте МИД РФ.

Лукашевич отметил, что за четыре года силовой операции суть ее не изменилась. "Ее преступная цель - запугать народ Донбасса, сеять ненависть и разрушения. К сожалению, сдерживающий эффект от военных поражений ВСУ зимой 2015 года, приведших к подписанию минского комплекса мер, выветривается. Нужен консолидированный призыв к добросовестному выполнению Киевом принятых на себя обязательств", - отметил он.

2 февраля 2015 года в Минске был подписан согласованный с лидерами "нормандской четверки" комплекс мер по реализации минских соглашений из 13 пунктов. Они предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию и возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план остается нереализованным. Украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности.

В конце апреле Порошенко подписал указ о начале операции объединенных сил (ООС) на востоке Украины под руководством ВСУ (ранее в Донбассе так называемая антитеррористическая операция формально проводилась под руководством Службы безопасности Украины). В зону проведения ООС включены 67 населенных пунктов, командующим назначен Сергей Наев, ранее занимавший должность заместителя начальника Генштаба ВС.

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Персоны
Лукашевич, Александр Казимирович
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