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Матвиенко в связи с выходом США из СПЧ ООН заявила, что другого глобуса для Вашингтона нет

Политика
20 июня, 15:12 UTC+3

Спикер Совфеда отметила, что США теряют интерес к тем международным институтам, где нет лозунга "Америка превыше всего"

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала выход США из Совета ООН по правам человека (СПЧ) опасной тенденцией игнорирования сложившихся международных институтов и заявила, что у другого глобуса для американцев нет.

"Идет опасная тенденция игнорирования сложившихся международных институтов, нивелирование этих институтов и подрыв сложившихся международных правил и норм регулирования в тех или иных сферах. Там, где нет лозунга "Америка превыше всего", США теряют интерес к этим институтам. Уважаемые господа американцы, у нас другого глобуса для вас нет", - сказала Матвиенко журналистам в среду.

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