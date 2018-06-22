Путин: Россия и впредь будет содействовать урегулированию на Корейском полуострове

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия вносила и будет вносить посильный вклад в нормализацию ситуации на Корейском полуострове. Об этом он заявил на переговорах с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином.

"Россия всегда выступала за нормализацию на Корейском полуострове, - подчеркнул российский лидер. - Всегда вносила и намерена вносить дальше свой вклад посильный в урегулирование".

Президент выразил уверенность, что эта проблематика будет обсуждаться на переговорах с южнокорейским президентом.

По словам Путина, Республика Корея остается одним из приоритетных партнеров России в Азии. Глава государства отметил растущий товарооборот двух стран, однако подчеркнул, что он "мог бы быть и получше". Путин предложил своему коллеге обсудить на проходящей в Кремле встрече и эту тему.