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Путин: Россия и впредь будет содействовать урегулированию на Корейском полуострове

Политика
22 июня, 14:07 дата обновления: 22 июня, 14:22 UTC+3

Президент также отметил, что Республика Корея остается одним из приоритетных партнеров РФ в Азии

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Материал из 1 страницы
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия вносила и будет вносить посильный вклад в нормализацию ситуации на Корейском полуострове. Об этом он заявил на переговорах с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином.

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"Россия всегда выступала за нормализацию на Корейском полуострове, - подчеркнул российский лидер. - Всегда вносила и намерена вносить дальше свой вклад посильный в урегулирование". 

Президент выразил уверенность, что эта проблематика будет обсуждаться на переговорах с южнокорейским президентом.

По словам Путина, Республика Корея остается одним из приоритетных партнеров России в Азии. Глава государства отметил растущий товарооборот двух стран, однако подчеркнул, что он "мог бы быть и получше". Путин предложил своему коллеге обсудить на проходящей в Кремле встрече и эту тему.

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Персоны
Мун Чжэ Ин Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия Республика Корея
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
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