КПРФ выдвинула депутата регионального парламента на пост губернатора Воронежской области

ВОРОНЕЖ, 23 июня. /ТАСС/. Участники конференции Воронежского областного отделения КПРФ выдвинули в субботу депутата Воронежской областной думы кандидатом на выборы губернатора региона. Об этом сообщил ТАСС второй секретарь обкома КПРФ Андрей Рогатнев.

"Сегодня на нашей конференции депутат Воронежской областной думы Николай Воронин выдвинут кандидатом на выборах на должность губернатора Воронежской области", - сказал Рогатнев.

Воронин стал третьим представителем партий, которые выдвинули своих кандидатов на должность губернатора Воронежской области.

Ранее сообщалось, что в субботу своего кандидата депутата гордумы Олега Бурцева выдвинула ЛДПР. А 21 июня партия "Единая Россия" большинством голосов поддержала выдвижение на эту должность временно исполняющего обязанности губернатора Воронежской области Александра Гусева. Выборы губернатора региона состоятся 9 сентября.