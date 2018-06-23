Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 63.24
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

КПРФ выдвинула депутата регионального парламента на пост губернатора Воронежской области

Политика
23 июня, 17:29 UTC+3 ВОРОНЕЖ ВОРОНЕЖ 23, июня. /ТАСС

Николай Воронин стал третьим представителем партий, которые выдвинули своих кандидатов на должность главы региона

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВОРОНЕЖ, 23 июня. /ТАСС/. Участники конференции Воронежского областного отделения КПРФ выдвинули в субботу депутата Воронежской областной думы кандидатом на выборы губернатора региона. Об этом сообщил ТАСС второй секретарь обкома КПРФ Андрей Рогатнев.

"Сегодня на нашей конференции депутат Воронежской областной думы Николай Воронин выдвинут кандидатом на выборах на должность губернатора Воронежской области", - сказал Рогатнев.

Воронин стал третьим представителем партий, которые выдвинули своих кандидатов на должность губернатора Воронежской области.

Ранее сообщалось, что в субботу своего кандидата депутата гордумы Олега Бурцева выдвинула ЛДПР. А 21 июня партия "Единая Россия" большинством голосов поддержала выдвижение на эту должность временно исполняющего обязанности губернатора Воронежской области Александра Гусева. Выборы губернатора региона состоятся 9 сентября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Воронежская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ДНР сообщили, что отразили нападение украинских сил на южном направлении
2
МИД РФ прокомментировал резолюцию Генассамблеи ООН по Приднестровью
3
МИД Приднестровья: решения о выводе военных РФ не могут приниматься без Тирасполя
4
Самолет с перуанскими болельщиками сел в Тюмени с неисправным двигателем
5
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
6
Источник: резолюция о выводе войск РФ из Приднестровья принципиально не изменит ситуацию
7
Испанские футболисты Иско и Пике получат награду за спасение птицы во время игры ЧМ-2018
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости