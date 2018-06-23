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КПРФ в Самаре подала документы для выдвижения в губернаторы вице-спикера губернской думы

Политика
23 июня, 19:25 UTC+3 САМАРА САМАРА 23, июня. /ТАСС

Выдвинутый кандидат получил разрешение на открытие специального избирательного счета

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САМАРА, 23 июня. /ТАСС/. Самарские коммунисты подали в местный облизбирком документы для выдвижения первого секретаря Самарского обкома КПРФ, заместителя председателя Самарской губернской думы Алексея Лескина кандидатом от КПРФ на выборах губернатора Самарской области. Об этом сообщила пресс-служба Самарского облизбиркома.

"Самарское областное отделение КПРФ подало документы в избирательную комиссию Самарской области для выдвижения на должность главы региона зампредседателя Самарской губернской думы Алексея Лескина", - говорится в сообщении.

После подачи пакета документов выдвинутый кандидат получил разрешение на открытие специального избирательного счета. Далее, согласно региональному закону о выборах главы региона, кандидат должен предоставить в облизбирком минимум 169 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований, находящихся на территории региона.

Как отметили в облизбиркоме, ранее в избирательную комиссию также поступили документы для выдвижения на должность губернатора руководителя Центра общественного самоуправления "Чистый город" Виктора Русина.

Досрочные выборы губернатора Самарской области назначены на 9 сентября 2018 года. В сентябре 2017 года президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина, назначив члена Совета Федерации Дмитрия Азарова временно исполняющим обязанности губернатора. В апреле 2018 года Азаров заявил, что намерен участвовать в предстоящих выборах главы региона. На партийной конференции 19 июня Самарское региональное отделение партии "Единая Россия" выдвинуло Азарова кандидатом на выборы главы региона.

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