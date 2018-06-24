Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 63.24
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Боевики в 11 поселениях на юге Сирии перешли на сторону властей

Политика
24 июня, 11:56 дата обновления: 24 июня, 12:03 UTC+3

Российский Центр по примирению враждующих сторон организовал работу по доставке гуманитарной помощи мирным жителям освобожденных районов

Поделиться
Материал из 1 страницы
Солдаты правительственных войск Сирии

Солдаты правительственных войск Сирии

© EPA-EFE/YOUSSEF BADAWI, архив

ТАСС, 24 июня. Формирования Сирийской свободной армии, под контролем которых находились более десяти населенных пунктов в зоне деэскалации на юге Сирии, в течение минувших суток перешли на сторону властей страны. Об этом сообщает в воскресенье российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.

"В течение прошедших суток после отражения масштабного наступления отрядов "Джебхат ан-Нусры" (террористическая группировка, запрещенная в РФ - прим. ТАСС) в Южной зоне деэскалации формирования Сирийской свободной армии (ССА), контролировавшие населенные пункты Хабаб, Хирбат-эль-Мсап, Джерфи, Асем, Шейх-Гарбия, Шейх-Шарки, Эль-Шумария, Хирбат-аз-Забабир, Дейр-Дама, Аш-Шиях и Джадаль, добровольно перешли на сторону правительственных войск. К исходу 23 июня данные населенные пункты полностью контролировались законными сирийскими властями", - говорится в сообщении Центра.

Смотрите также

СМИ: сирийские войска нанесли удары по позициям террористов на востоке провинции Дераа

Более 1 тыс. боевиков атаковали армию Сирии в Южной зоне деэскалации

"Действовавшие там отряды ССА присоединились к подразделениям правительственных войск для проведения совместных операций против террористов группировок ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС) и "Джебхат ан-Нусра". Российским Центром примирения враждующих сторон организована работа по доставке гуманитарной помощи и предметов первой необходимости мирным жителям освобожденных районов на юге Сирии", - добавили в Центре.

В ночь на 23 июня более 1 тыс. боевиков "Джебхат ан-Нусры" атаковали позиции сирийской армии в районе населенных пунктов Дама и Дейр-Дама. В результате оборонительных боев погибли пять сирийских военнослужащих, еще 19 получили ранения, под удары террористов также попали мирные жители.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Праздник "Алые паруса" глазами выпускников и гостей Петербурга
2
Лукашенко допустил вхождение Белоруссии в состав другой страны при провале в экономике
3
Сборная Германии по футболу извинилась перед шведами за некорректное поведение после матча
4
Владелец ресторана объяснила решение не пустить в заведение пресс-секретаря Трампа
5
В Центральном районе Барнаула введен режим ЧС после шторма
6
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
7
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости