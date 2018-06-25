Путин и Эрдоган подтвердили взаимную заинтересованность в расширении партнерских связей

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Президенты РФ и Турции - Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган - в телефонном разговоре подтвердили заинтересованность в расширении партнерских связей двух государств, сообщили в пресс-службе Кремля по итогам состоявшейся беседы.

"Подтверждена взаимная заинтересованность в расширении партнерских связей между двумя странами. Отмечен приоритетный характер стратегических совместных проектов в сфере энергетики - строительства АЭС "Аккую" и газопровода "Турецкий поток", - отмечается в сообщении.

В ходе состоявшегося телефонного разговора, по информации Кремля, стороны также условились поддерживать плотное взаимодействие по вопросам сирийского урегулирования. Кроме того, лидер России еще раз поздравил своего турецкого коллегу с победой на президентских выборах, которые прошли 24 июня, и пожелал ему успехов в дальнейшей государственной деятельности.

Как сообщалось ранее, Путин направил поздравительную телеграмму Эрдогану по случаю его переизбрания на пост президента Турецкой Республики, а также победы Партии справедливости и развития на прошедших выборах.