Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.06:
$ 62.95
€ 73.31
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин и Эрдоган подтвердили взаимную заинтересованность в расширении партнерских связей

Политика
25 июня, 15:33 дата обновления: 25 июня, 15:39 UTC+3

Президенты России и Турции в телефонном разговоре отметили также приоритетный характер стратегических совместных проектов в сфере энергетики

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Президенты РФ и Турции - Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган - в телефонном разговоре подтвердили заинтересованность в расширении партнерских связей двух государств, сообщили в пресс-службе Кремля по итогам состоявшейся беседы.

Смотрите также

Российско-турецкие экономические отношения. Досье

"Подтверждена взаимная заинтересованность в расширении партнерских связей между двумя странами. Отмечен приоритетный характер стратегических совместных проектов в сфере энергетики - строительства АЭС "Аккую" и газопровода "Турецкий поток", - отмечается в сообщении.

В ходе состоявшегося телефонного разговора, по информации Кремля, стороны также условились поддерживать плотное взаимодействие по вопросам сирийского урегулирования. Кроме того, лидер России еще раз поздравил своего турецкого коллегу с победой на президентских выборах, которые прошли 24 июня, и пожелал ему успехов в дальнейшей государственной деятельности.

Как сообщалось ранее, Путин направил поздравительную телеграмму Эрдогану по случаю его переизбрания на пост президента Турецкой Республики, а также победы Партии справедливости и развития на прошедших выборах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Выборы президента Турции - 2018 Российско-турецкие отношения
Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип Путин, Владимир Владимирович
Страны
Сирия Турция Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
2
Военные ДНР отбили атаку украинских силовиков под Мариуполем
3
Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 Уругвай - Россия
4
В Москве запустили программу лояльности для владельцев карты "Тройка"
5
Садовничий назвал среднюю стоимость обучения в МГУ
6
Скворцова заявила, что пенсионная реформа подразумевает очень бережный переходный период
7
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости