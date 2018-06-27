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Песков не комментирует сообщения о возможной встрече Путина и Трампа в Хельсинки

Политика
27 июня, 12:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Ранее агентство Reuters сообщало о том, что в качестве места встречи двух лидеров рассматривается столица Финляндии

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не комментирует сообщения о возможной встрече глав России и США - Владимира Путина и Дональда Трампа - в Хельсинки.

"Нет, я пока не могу [предоставить информацию о месте и времени встречи лидеров]", - признался журналистам представитель Кремля. "Я уже говорил, что пока мы не готовы что-либо сообщить о возможном саммите. Как только мы будем готовы, мы предоставим вам информацию о дате и месте проведения", - заверил Песков.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя США сообщила, что столица Финляндии рассматривается в качестве места встречи Путина и Трампа.

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Персоны
Трамп, Дональд Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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