Песков не комментирует сообщения о возможной встрече Путина и Трампа в Хельсинки

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не комментирует сообщения о возможной встрече глав России и США - Владимира Путина и Дональда Трампа - в Хельсинки.

"Нет, я пока не могу [предоставить информацию о месте и времени встречи лидеров]", - признался журналистам представитель Кремля. "Я уже говорил, что пока мы не готовы что-либо сообщить о возможном саммите. Как только мы будем готовы, мы предоставим вам информацию о дате и месте проведения", - заверил Песков.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя США сообщила, что столица Финляндии рассматривается в качестве места встречи Путина и Трампа.