Болтон прибыл на переговоры с Лавровым

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл на переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает корреспондент ТАСС с места событий. Встреча проходит в Особняке МИД на Спиридоновке.

Точно в ожидаемое время начала встречи, в 12:30 мск, около пяти автомобилей с американскими дипломатическими номерами в сопровождении машин полиции заехали на территорию особняка. Журналисты последовать за ними не смогли, встреча проходит в закрытом режиме. Представители СМИ лишь с противоположной стороны улицы наблюдали, как американские дипломаты заходят внутрь.

Как ожидается, одной из основных тем переговоров станет подготовка встречи лидеров России и США. Стороны также обсудят вопросы двусторонних отношений, международные проблемы и разоруженческую тематику.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в среду состоится встреча Болтона с Владимиром Путиным.