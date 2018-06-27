В ЦИК пока не определили возможного кандидата на пост главы избиркома Петербурга

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Центризбирком России пока не определил возможного кандидата на пост председателя избирательной комиссии Санкт-Петербурга. Об этом сообщил журналистам в среду зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

Он уточнил, что лично пока не видел заявления главы избиркома Виктора Панкевича об уходе. Накануне о том, что он подал в отставку, сообщили в пресс-службе Центризбиркома.

"Нет, пока нет [кандидатуры]. Должность председателя избирательной комиссии субъекта, если там будет вакансия, - это вопрос очень сложный", - сказал Булаев.

Он отметил, что глава комиссии должен хорошо знать избирательный процесс и законодательство, а также быть "достаточно толерантен, коммуникативен", "быть достаточно самостоятелен и тверд в отстаивании своей позиции".

Претензии ЦИК

"То, что Центральная избирательная комиссия высказывала достаточно много замечаний к работе избирательной комиссии Санкт-Петербурга и, в частности, председателя, не является тайной. Мы об этом говорили и не раз", - сказал Булаев.

По его словам, рабочая группа ЦИК, которая проводила в Петербурге проверку после выборов президента 18 марта, сделала "жесткие выводы".

Булаев пояснил, что в Петербурге на выборах президента было много жалоб от избирателей, которые не находили себя в списках. Также у ЦИК были претензии к технологии и процедуре организации избирательного процесса в регионе, к подсчету голосов. "Мы считаем, что в этом плане надо работать более открыто, более демократично, чтобы всем, кто участвует в этом процессе [и партиям, и кандидатам, и экспертному сообществу], был понятен алгоритм работы, алгоритм принятия решений избирательной комиссии", - подчеркнул Булаев.

После выборов президента России 18 марта Центризбирком РФ проводил проверку в Петербурге. В частности, речь шла о 29 эпизодах возможного повторного голосования. Материалы по вероятным нарушениям на выборах в Петербурге были переданы ЦИК в СК РФ.

Панкевич, который ранее был главой администрации Красногвардейского района Петербурга, возглавил городскую комиссию в мае 2016 года, а в июле 2017 года был переназначен на этот пост. Он сменил на этом посту Алексея Пучнина, работой которого также была недовольна председатель ЦИК Элла Памфилова. Новый глава избиркома может быть избран из числа действующих членов комиссии по предложению ЦИК, или губернатор Петербурга может назначить нового члена городской комиссии по согласованию ЦИК с дальнейшим голосованием по кандидатуре председателя.