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Небензя: расширение мандата ОЗХО негативно повлияет на дискуссии по Сирии в ООН

Политика
28 июня, 20:32 дата обновления: 28 июня, 20:38 UTC+3

Такое решение лишает Совбез ООН возможности устанавливать факты, заявил постпред РФ в международной организации

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ООН, 28 июня. /ТАСС/. Решение Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) расширить свой мандат негативно скажется на дискуссиях по Сирии в ООН. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя на пресс-конференции, посвященной итогам председательства РФ в Совете Безопасности ООН в июне.

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"Мы выступали с самого начала против идеи наделения технического секретариата такими полномочиями, поскольку таких положений нет в Конвенции о запрещении химического оружия, - сказал дипломат. - Еще важнее то, что такое решение лишает Совет Безопасности ООН, единственный законный орган, уполномоченный принимать решения, возможности устанавливать факты".

"Это весьма неблагоприятный поворот, - подчеркнул Небензя. - Такое решение не приблизит нас к достижению консенсуса. Как мы предупреждали ранее, это совершенно очевидно окажет влияние на ход политических дискуссий по Сирии".

В среду ОЗХО приняла британский проект изменения своего мандата, наделяющий ее обвинительными функциями. Документ принят при 82 голосах за и 24 против. Решение подразумевает разработку секретариатом организации механизмов идентификации тех, кто использовал химоружие в Сирии за счет выявления информации о происхождении примененных веществ, в том числе даже в случаях, когда следователи ООН и ОЗХО не подготовили соответствующий доклад о происшествии.

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Персоны
Небензя, Василий Алексеевич
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